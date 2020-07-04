Владимир Мединский выиграл иск о чести и достоинства у издания «Лента.ру»

По решению Симоновского суда Москвы, СМИ должно выплатить 500 тыс. руб. и опровергнуть свой материал, передает «Интерфакс». Иск был удовлетворён частично, но адвокат бывшего министра культуры, а ныне помощника президента Елена Забралова не пояснила, в каких требованиях суд отказал. Поводом для иска стал материал под заголовком «Мифы Министерства культуры. Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле».