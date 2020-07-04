Издание «МБХ Медиа» сообщает, что самолет Светланы Медведевой улетел в Европу, несмотря на запрет полетов

Сайт ссылается на данные одного из онлайн-сервисов, которые отслеживают перемещения бизнес-джетов. Где приземлился самолет, не уточняется. В июне тот же самолет уже дважды летал на Кипр, а также в Латвию и Германию. О том, что супруга Дмитрия Медведева пользуется самолетом за 50 миллионов долларов, ранее сообщил Фонд борьбы с коррупцией. Россия с 27 марта в рамках борьбы с коронавирусом полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Запрет на выполнение полетов из России не распространяется только на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки