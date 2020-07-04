Российский МИД раскритиковал публикации о том, что уровень радиации в Европе мог вырасти из-за ракетных испытаний в РФ

Российский МИД раскритиковал публикации о том, что уровень радиации в Европе мог вырасти из-за ракетных испытаний в России. Заместитель министра Сергей Рябков заявил, что подобные сообщения западных СМИ абсолютно безосновательны, передает РИА.

Повышение концентрации радиоизотов цезия и рутения международная система мониторинга зафиксировала над северо-восточной частью Европы 22 и 23 июня. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что опасности для человека это не представляет. Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили, что выбросов радиации на их территории не было.

В августе прошлого года под Северодвинском произошел взрыв во время испытаний. Западные СМИ полагают, что взорвалась ракета «Буревестник» с ядерным двигателем.