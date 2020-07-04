Комиссия по свободе информации и правам журналиста СПЧ вступилась за журналистку Светлану Прокопьеву

Комиссия по свободе информации и правам журналиста Совета при президенте по правам человека вступилась за журналистку Светлану Прокопьеву. В ее заявлении говорится, что члены СПЧ возмущены требованием прокуратуры назначить Прокопьевой 6 лет колонии. Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма после высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Приговор ей вынесут в понедельник.