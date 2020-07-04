Всех задержанных на вчерашних пикетах в поддержку журналистки Прокопьевой в Москве ночью отпустили из ОВД

Всех задержанных на вчерашних пикетах в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой у здания ФСБ в Москве ночью отпустили из ОВД «Замоскворечье», сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

«В отношении всех были составлены протоколы о доставлении и задержании, однако итоговый протокол об административном правонарушении, где было бы указано, что именно вменяется в вину всем этим ребятам, будет составлен у кого восьмого числа, у кого десятого, у кого четырнадцатого. После этого можно уже говорить, что именно конкретно вменяется и почему сотрудники полиции в очередной раз увидели массовое мероприятие в обычном одиночном пикете, который массовым не является», — сказал он.

Вчера полиция задержала 17 журналистов и активистов на пикетах в поддержку журналистки «Эха Москвы в Пскове» Светланы Прокопьевой.

3 июля псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма, выступила в суде с последним словом. В ходе заседания гособвинитель попросил назначить ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. Он также считает необходимым запретить обвиняемой заниматься журналистикой в течение четырех лет. Суд огласит приговор 6 июля в 12.00.

7 ноября 2018 года Светлана Прокопьева, выступая в своей авторской программе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове", рассуждала о причинах взрыва в приемной управления ФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний студент-анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка предположила, что поступок юноши, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

Текст выступления Прокопьевой затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на информационном портале «Псковская лента новостей». 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».