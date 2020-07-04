Z Архив новостей новости
5 4 6 473
Эксклюзив Эха 12:24, 04 июля 2020

Суд заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net

МОСКВА. 4 июля. Головинский районный суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Его обвиняют по части 2 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Об этом сам В.Осечкин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что спецслужбы перешли эту грань и пошли на откровенный произвол и фальсификации, говорит о том, что Gulagu.net оказался достаточно эффективным проектом. Он их злит, и они таким образом пытаются заткнуть мне рот. Я подчеркну, что ни я, ни мои коллеги из Gulagu.net ни у кого ничего не похищали», — сказал он.

В.Осечкин заявил, что ему непонятна фабула обвинения и причины его предъявления. Свой заочный арест он считает следствием недавнего скандала, который случился после публикации проектом Gulagu.net видео, на котором замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игорь Мыльников напал на сотрудников полиции при исполнении.

В.Осечкин отметил, что про заочный арест узнал случайно при изучении картотеки Мосгорсуда. Он заметил, что ни суд, ни сотрудники Следственного комитета, ни оперативники не связывались с ним.

По его словам, что в последние несколько месяцев некоторые провластные Телеграм-каналы сообщали о том, что в отношении сотрудников Gulagu.net скоро будет возбуждено уголовное дело, а сайт будет закрыт. Он напомнил, что в январе 2020 года у его коллег прошел обыск в Москве, в результате которого были изъяты компьютеры. После этого «спецслужбы ФСБ и ФСИН смогли отключить сайт и фактически уничтожить всю нашу базу данных», заметил В.Осечкин.

«Я надеюсь, что Интерпол объективно подойдет к запросу Российской Федерации, и они поймут, что это преследование связано именно с моей правозащитной деятельностью», — заключил он.

В настоящий момент В.Осечкин проживает во Франции.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 июля Поздравить…

5 338 6 5436 02.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам Это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить…

5 136 6 10873 03.07
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 254 6 21454 02.07
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 298 6 27621 29.06
Интервью Интервью

Влодзимеж Марчиняк гость: Влодзимеж Марчиняк чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России

Польша, учитывая ее потенциал экономический и любой политический, милитарный — в 39-м году не была в состоянии наделать всего того, что ей приписывается…

5 118 6 11117 02.07
#слушать 48:05 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...

5 111 6 25986 27.06
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

На зависть многим другим странам и народам Именно нынешний конституционный процесс, юридически чистый и процедурно прозрачный, исчерпывающим образом подтвердил легитимность и самой конституции России…

5 87 6 14126 03.07
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 54 6 9320 02.07
Интервью Интервью

Сергей Ерастов гость: Сергей Ерастов заместитель начальника Службы авиационной безопасности ООО «Аэропорт «Норильск»

О задержании журналистов в аэропорту Норильска При предъявлении данных материалов, образцов никаких документов либо каких-то подтверждающих материалов у данных пассажиров не было, поэтому у специалистов по досмотру, соответственно, возникло подозрение о классификации данных веществ как опасных…

5 57 6 22150 27.06
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 49549 30.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 250 6 49686 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 185 6 37478 28.06
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Весь суд — театр Мы давно научились читать эту книгу — если вынесение приговора назначено за пару дней до всенародного голосования, то срок будет условным. Если бы захотели посадить всерьез и надолго, огласили бы приговор на пару дней позже…

5 78 6 32509 27.06
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Оскорбление общественного интеллекта Изнасиловав общество, после 1 июля власти будут еще агрессивнее навязывать свою повестку, полагая, что народ наш глуп и в конечном счете вообще ничего не понимает…

5 55 6 11636 30.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 53 6 11517 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!

5 90 6 20549 03.07

Популярное за неделю

Новости

Адвокат: Михаил Ефремов отказался брать на себя вину за ДТП, в котором погиб человек Об этом говорит его защита…

5 81 6 323898
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 62 6 120810 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 8223 28.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…

5 135 6 247668 30.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 69 6 239511 28.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8604891
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4543048

Сегодня в эфире