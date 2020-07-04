Суд заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net

МОСКВА. 4 июля. Головинский районный суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Его обвиняют по части 2 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Об этом сам В.Осечкин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что спецслужбы перешли эту грань и пошли на откровенный произвол и фальсификации, говорит о том, что Gulagu.net оказался достаточно эффективным проектом. Он их злит, и они таким образом пытаются заткнуть мне рот. Я подчеркну, что ни я, ни мои коллеги из Gulagu.net ни у кого ничего не похищали», — сказал он.

В.Осечкин заявил, что ему непонятна фабула обвинения и причины его предъявления. Свой заочный арест он считает следствием недавнего скандала, который случился после публикации проектом Gulagu.net видео, на котором замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игорь Мыльников напал на сотрудников полиции при исполнении.

В.Осечкин отметил, что про заочный арест узнал случайно при изучении картотеки Мосгорсуда. Он заметил, что ни суд, ни сотрудники Следственного комитета, ни оперативники не связывались с ним.

По его словам, что в последние несколько месяцев некоторые провластные Телеграм-каналы сообщали о том, что в отношении сотрудников Gulagu.net скоро будет возбуждено уголовное дело, а сайт будет закрыт. Он напомнил, что в январе 2020 года у его коллег прошел обыск в Москве, в результате которого были изъяты компьютеры. После этого «спецслужбы ФСБ и ФСИН смогли отключить сайт и фактически уничтожить всю нашу базу данных», заметил В.Осечкин.

«Я надеюсь, что Интерпол объективно подойдет к запросу Российской Федерации, и они поймут, что это преследование связано именно с моей правозащитной деятельностью», — заключил он.

В настоящий момент В.Осечкин проживает во Франции.