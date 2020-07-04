В Лондоне семь полицейских пострадали при разгоне вечеринки

В них стали кидать различными предметами, сообщили в пресс-службе Скотланд-Ярда. Несмотря на это, задержаний не было. В конце июня при разгоне другой вечеринки пострадали 15 полицейских. Проведение массовых мероприятий ограничено из-за пандемии. При этом с этого дня в Великобритании впервые за три месяца откроются пабы, парикмахерские и гостиницы. Также возобновят работу библиотеки и храмы.