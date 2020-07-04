Священник, который захватил женский монастырь на Урале, обвинил Путина и патриарха Кирилла в развале России и церкви

Священник, который захватил женский монастырь на Урале, обвинил президента Путина и патриарха Кирилла в развале России и церкви. Об этом схиигумен Сергий, запрещённый в служении, объявил в видеобращении.

Российский президент, предстоятель Русской православной церкви и люди из их окружения, по мнению схиигумена Сергия, хотят втянуть жителей страны в гражданскую войну с близлежащими народами. Священник призвал собрать народный поместный собор, перед которым цитата «как перед судом Божиим должны предстать предатели и изменники родины, Путин и его окружение, ведущие страну по пути цифровизации». Предстоятеля РПЦ Сергий по его словам планирует выбросить из церкви. В своем обращении, опубликованном на youtube, он также призвал всех православных встать на защиту Среднеуральского женского монастыря, который священник покидать не намерен. В обители он находится с середины июня после того как отстранил настоятельницу монастыря и фактически захватил там власть. Священник вскоре после этого призвал Кирилла сложить полномочия. В РПЦ назвали бессмысленными речи схиигумена. Сергий напомню участвовал в строительстве монастыря и был его первым духовником. Церковный суд в Екатеринбурге вчера лишил его сана и запретил проводить богослужения. Решение должен утвердить патриарх, но схиигумен сказал, что не собирается этому подчиняться.



Схиигумена Сергия 7 июля ждет еще одно разбирательство. Суд Верхней Пышмы рассмотрит административное дело о распространении фейковой информации о коронавирусе. Поводом стали ролики с проповедями на портале YouTube.