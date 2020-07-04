ВЦИОМ опрашивает россиян о переносе Дня Конституции на июль

Ранее с такой инициативой уже выступила член Совета Федерации Инна Святенко.

Всероссийский центр по изучению общественного мнения проводит телефонный опрос, выясняя, как граждане отнесутся к переносу даты Дня Конституции с 12 декабря на начало июля. О звонках от социологов интернет-изданию Znak.com рассказали читатели. По их словам, специалистов интересовало отношение граждан к власти и уровень протестных настроений, а в конце задавался вопрос о переносе Дня Конституции. В качестве новых дат респондентам называли 1 или 3 июля – это, соответственно, день проведения голосования по поправкам к Основному закону и день подписания президентом указа о вступлении изменений в силу.

Накануне с такой же инициативой выступила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко: она предложила перенести День Конституции на 1 июля и сделать его выходным. Сейчас праздничная дата считается рабочим днем.

Согласно результатам голосования, поправки поддержали почти 78 процентов избирателей. В Кремле назвали это «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину».