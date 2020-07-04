Отели Кубани и Крыма поднимают цены из-за закрытых границ

Россияне лишены возможности отдохнуть за рубежом, поэтому количество желающих приехать на черноморское побережье резко выросло. Как рассказали «Интерфаксу» туроператоры, их клиенты не могут получить даже давно забронированные номера. В других случаях подтверждение о том, что номер будет зарезервирован, приходится ждать от нескольких дней до недели.