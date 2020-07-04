ВЦИОМ опрашивает россиян об их отношении к возможному переносу Дня Конституции на 1 или 3 июля

Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на своих читателей. Сейчас День Конституции отмечается 12 декабря. Первого июля завершилось семидневное голосование по внесению поправок в основной закон, а третьего числа президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Сегодня поправки вступили в силу. Всего их более двухсот. Ключевая дает возможность Владимиру Путину остаться на посту президента до 2036 года.