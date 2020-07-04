Москву накануне вновь затопило из-за ливня

Для ликвидации последствий стихии на улицы пришлось вывести сотни бригад коммунальных служб.

Вчера вечером на столицу выпала примерно пятая часть месячной нормы осадков. Это привело как к многочисленным подтоплениям на улицах города, так и к более серьезным проблемам: к примеру, из-за непогоды на пути на Филевской линии метро упало дерево. Из-за этого пришлось временно прервать движение.

Последствия разгула стихии были заметны по всей Москве, об этом свидетельствуют фото и видео горожан в соцсетях. В частности, затопило участки Рублевского и Волоколамского шоссе и некоторые другие дороги – на одной из записей даже запечатлены потоки воды в салоне автобуса, которому пришлось пересекать подтопленный участок. Кроме того, залило выход со станции метро «Строгино», а лестница у станции «Медведково» превратилась практически в водопад.

В мэрии, между тем, заявили, что все системы жизнеобеспечения работают штатно и сбоев не зафиксировано. Ликвидировать последствия затопления пришлось 300 коммунальным бригадам.

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода с дождями сохранится в столице и сегодня.