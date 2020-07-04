СК не согласен с решением прокуратуры об отмене дела в отношении следователя Руслана Миниахметова

Следственный комитет не согласен с решением прокуратуры об отмене дела в отношении следователя Руслана Миниахметова. Офицера отпустили вчера вечером после задержания в качестве подозреваемого.

«Следствие полагает, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения, однако заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела», — цитирует агентство ТАСС сообщение от Следственного комитета России. Будет ли ведомство обжаловать решение прокуратуры, в публикации не уточняется.

Как пишет газета «Коммерсант», дело против полковника Следственного комитета Руслана Миниахметова завёл лично глава СК Александр Бастрыкин, руководствуясь материалами из ФСБ. Сотрудника центрального аппарата ведомства подозревают в получении взятки в сто тысяч долларов. Источники издания отмечали, её мог дать человек, осужденный по делу о хищениях во время работ по реконструкции объектов в резиденции президента в Ново-Огарёво.

Вчера Миниахметова задержали оперативники управления «М» Федеральной Службы Безопасности. Его продержали с девяти утра до позднего вечера. Адвокат следователя Константин Трапаидзе сказал РБК, что в деле не было никаких доказательств, кроме показаний ранее осуждённого человека.

Полковник Руслан Миниахметов неоднократно принимал участие в расследованиях резонансных дел, в том числе в отношении генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД Дениса Сугробова, политика Алексея Навального и других.