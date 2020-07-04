Официальное число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч

За сутки скончались 168 пациентов, 25 из них в Москве. Выявлено более 6 тысяч 600 новых заболевших, что меньше чем в предыдущие два дня, менее часа назад в оперативном штабе. Общее число инфицированных достигло 674 с половиной тысяч. Выздоровели за сутки почти 9 тысяч человек.
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