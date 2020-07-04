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11:02, 04 июля 2020

Около двух десятков человек накануне были задержаны у здания ФСБ, где прошли пикеты в поддержку Светланы Прокопьевой

Около двух десятков человек, включая журналистов, накануне были задержаны полицией у здания ФСБ, где прошли одиночные пикеты в поддержку Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Последних задержанных отпустили только глубокой ночью.

«Нет срокам за слова. Прекратить дело Светланы Прокопьевой», «6 лет за текст? Журналистка не преступление» — такие плакаты вчера появились перед зданием ФСБ. Одиночные пикеты начались в 8 вечера на Лубянке. Участников акции полиция сразу стала задерживать. В автозаке, помимо активистов, оказались журналисты Новой газеты Илья Азар, интернет-издания Медуза Кристина Сафонова, несколько репортёров сетевого издания 7 на 7, пресс-секретарь движения «Открытая Россия» Константин Фомин. Полиция также задержала прохожего, который в акции в поддержку журналистки Прокопьевой не участвовал. Одну активистку, не пожелавшую расстаться с плакатом, полицейские, судя по видео, размещённым в интернете, уронили на асфальт, затем, заломив ей руки, потащили в автозак. Задержанных — 17 человек — привезли в ОВД Замоскворечье. Около часа к ним не пускали адвокатов, сообщает портал ОВД-инфо. Активистов и журналистов отпустили под обязательство о явке для составления протокола. Всех обвиняют в нарушении правил проведения митингов и пикетов. Последние задержанные вышли из отдела полиции в три часа утра.

Напомним, Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Его устроил 17-летний студент техникума, он погиб. Прокурор попросил для Прокопьевой шести лет заключения. Обращение в ее поддержку подписало более 400 журналистов.



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