Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вины в хищениях бюджетных средств

Это сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, который посетил обвиняемую в изоляторе временного содержания на Петровке. Замминистра была задержана накануне утром. Вопрос об аресте Тверской суд Москвы рассмотрит в понедельник.

