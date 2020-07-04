В театральном институте имени Щукина проходит прощание с актером Виктором Проскуриным

Многие годы он работал в театре «Ленком» с режиссером Марком Захаровым, снимался в кино. Среди самых известных его работ – роли в фильмах «Большая перемена» и «Выйти замуж за капитана». Виктору Проскурину было 68 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.