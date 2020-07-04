Оперативные службы Норильска сообщили, что собрана основная масса разлившегося топлива

Как сказали агентству ТАСС, превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не фиксируется. На ее поверхности установлена линия боновых заграждений протяженностью почти 14,5 км. ЧП произошло в конце мая. Из резервуара предприятия «Норникеля» вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива.