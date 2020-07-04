В президентском совете по правам человека выступили в защиту журналистки Светланы Прокопьевой

Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналиста выразила возмущение требованием прокуратуры назначить ей 6 лет колонии. В ее заявлении говорится, что дело против псковской журналистки является абсурдным, передает «Интерфакс». Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма после высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Приговор ей вынесут в понедельник.