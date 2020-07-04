Столичные кинотеатры откроются позже, чем в остальных российских городах

Точная дата еще не определена.

В Москве кинотеатры вернутся к работе не раньше, чем 1-ого августа. По крайней мере, эта дата прозвучала вчера на совещании представителей отрасли с министерством культуры, — сказал агентству «Интерфакс» глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, окончательное решение еще не принято, но в любом случае последнее слово будет за региональными властями.

На этой неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что россияне снова смогут ходить в кино с 15-ого июля. В свою очередь гендиректор Объединённой сети кинотеатров Алексей Васянин также говорил «Интерфаксу», что в столице к этой дате ничего не заработает. По его словам, чтобы нормально подготовиться к открытию кинотеатрам нужно не менее тридцати дней.

Он также отметил, что в любом случае в начале будут показывать только отечественные премьеры, поскольку даты выхода зарубежных новинок специально перенесли из-за коронавируса.

Российские кинотеатры закрыты с 23-его марта. Как сообщает агентство РИА «Новости», убыток отрасли за это время составил как минимум 48 миллиардов рублей.