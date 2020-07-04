Основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина заочно арестовали в России по делу о мошенничестве

Осечкин заявил, что это решение не имеет ничего общего с законом и моралью. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что о своем аресте узнал случайно. Владимир Осечкин выразил надежду, что Интерпол адекватно рассмотрит обвинения российской стороны и он не будет задержан во Франции. Участники проекта Gulagu.net отстаивают права заключенных и предают огласке случаи пыток.