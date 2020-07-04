Задержание следователя, который вел дело «Кировлеса», связано с делом о реконструкции резиденции Владимира Путина

По сведениям газеты «Коммерсант», предприниматель Сергей Перевалов сообщил, что дал взятку в 100 тысяч долларов следователю Руслану Миниахметову. Бизнесмен утверждает, что ему обещали условный срок, но вместо этого он был приговорен к 4,5 годам колонии. Следователь Миниахметов был задержан, сегодня Басманный суд Москвы должен был рассмотреть вопрос о его аресте, но Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении против него дела. Руслан Миниахметов вел дела в отношении политика Алексея Навального и бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробова. Во время допроса генерал, как сообщили тогда в СК, выпрыгнул с шестого этажа и скончался.
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