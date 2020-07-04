Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата после того, как он усомнился в официальной смертности по коронавирусу

Ранее он давал комментарии нескольким СМИ, расследовавшим занижение статистики.

О завершении своей работы в Росстате демограф Алексей Ракша написал в Фейсбуке. По его словам, идея принадлежит не ему и не самому Росстату. Также ученый уточнил в комментариях, что увольнение связано с его активностью вокруг темы COVID-19.

В Росстате Ракша занимал должность советника. Ранее он комментировал интернет-изданиям «Медуза» и «Медиазона» возможные манипуляции со статистикой смертности от коронавируса. Кроме того, в беседе с изданием The New York Times социолог рассказал, что в Москве 70 процентов смертельных случаев заболевания не попадают в официальную статистику из-за того, что причиной смерти называют основное заболевание. Именно эта публикация вызвала резкую реакцию российских официальных ведомств, включая МИД, который потребовал опровергнуть изложенные в статье сведения. Материалом также заинтересовался Роскомнадзор.

По официальным данным, число умерших от коронавируса в России приблизилось к 10 тысячам.