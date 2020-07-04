Четыре станции московского метро закрылись на выходные

Это станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии. Там наладят автоматику и телемеханику для движения поездов. В пресс-службе метрополитена сказали «Интерфаксу», что пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами. Откроются станции во вторник.