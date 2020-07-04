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09:34, 04 июля 2020

Четыре станции московского метро закрылись на выходные

Это станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии. Там наладят автоматику и телемеханику для движения поездов. В пресс-службе метрополитена сказали «Интерфаксу», что пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами. Откроются станции во вторник.



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