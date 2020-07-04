В Великобритании впервые за три месяца откроются пабы, парикмахерские и гостиницы

Также возобновят работу библиотеки и храмы. СМИ называют это самым масштабным этапом снятия карантина, введенного из-за коронавируса. По официальным данным, в Великобритании с начала пандемии заразились почти 285 тысяч человек, умерли более 44 тысяч пациентов.