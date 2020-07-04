В Москве сегодня простятся с актером Виктором Проскуриным

Траурная церемония начнется в 10 часов в Театральном институте имени Щукина, сообщили «Интерфаксу» в театре Вахтангова. Виктор Проскурин получил широкую известность после ролей в фильмах «Большая перемена» и «Выйти замуж за капитана». Ему было 68 лет.