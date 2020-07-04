Участников одиночных пикетов в Москве в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой отпустили ночью из полиции

Участников одиночных пикетов в Москве в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой отпустили ночью из полиции. Были задержаны 17 человек, сообщил корреспондент «Новой газеты» Илья Азар, который тоже был доставлен в отделение. Его отпустили с обязательством о явке для составления протокола по административной статье о нарушении правил пикетирования, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев. Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Прокуратура запросила для нее 6 лет колонии.