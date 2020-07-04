Из них свыше 525 тысяч умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего выявленных случаев инфицирования (почти 2 миллиона 800 тысяч) приходится на США. Далее следуют Бразилия (1,5 миллиона) и Россия (около 668 тысяч).



В США сегодня отмечают День Независимости. И в то время как десятки штатов начали снова закрываться на фоне рекордного роста числа заболеваний коронавирусом по стране и отменять праздничные мероприятия, в Вашингтоне состоится и воздушное шоу, и фейерверки — с сотнями тысяч зрителей.

В четверг в США был установлен новый абсолютный рекорд по росту числа заболеваний коронавирусом — 53 тысячи положительные результатов, и в 15 штатах был рекордный прирост заболеваний . Новая волна пришлась на южные республиканские штаты, которые раньше всех начали снимать ограничения по карантину, а также Калифорнию. На фоне этого власти Техаса отменили ежегодный парад в честь дня независимости. В Лос-Анджелесе и южной Флориде на этих выходных власти закрыли пляжи. В Вашингтоне, при этом, состоится традиционное празднование с воздушным шоу и фейерверками — «самыми большими в новейшей истории», как заявляет Департамент внутренних дел США. Ведомство обещает, что для посетителей будет доступно 300 тысяч медицинских масок. Возглавлять торжества будет президент Дональд Трамп, который и призывал все штаты как можно скорее снимать ограничения и открывать экономику. Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер, которой удалось сдержать эпидемию и убедить жителей носить маски везде, даже на протестах, что и предотвратило новый всплеск заболеваний, раскроитковала решение федеральных властей. Такое празднование не соответствует указаниям самих же федеральных властей, заявила Баузер.

Вчера Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили Национальный Парк «Гора Рашмор» в Южной Дакоте, где в честь дня независимости был устроен досрочный фейервек. Власти штата не призывали соблюдать социальное дистанцирование, но обеспечили маски всем желающим