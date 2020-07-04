Профсоюз «Ведомостей» официально выдвинул владельцу издания Ивану Еремину ряд требований, в том числе не сокращать зарплаты и штат и обеспечить соблюдение в редакции этических норм. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат, представляющий интересы профсоюза журналистов «Ведомостей» Павел Андреев. Если требования профсоюза не будут удовлетворены, то журналисты будут готовы начать забастовку, — сообщил Андреев.