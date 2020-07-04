В администрацию президента сегодня собираются передать жалобу на итоги голосования по поправкам в конституции

Собраться в центре Москвы и заявить чиновникам о своем протесте призывает координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Акции как таковой не будет. По замыслу организаторов, участники встретятся возле памятника героям Плевны и отнесут документы в здание на Старой площади.

Политик не признает итогов голосования по поправкам, напоминает о принуждении россиян к участию, считает саму процедуру мошеннической и призывает не допустить такой формат волеизъявления на выборах различных уровней. Активисты левых сил собирались в эти выходные провести митинг, о чем заранее уведомили мэрию. Власти сначала санкционировали мероприятие, правда, только в парке «Сокольники», в так называемом гайд-парке. Позже согласие на эту площадку чиновники отозвали, сославшись на временный запрет на любые публичные акции из-за карантина.

В мэрию Москвы накануне подали заявку на проведение митинга против признания итогов голосования. Организаторы рассчитывают провести акцию 15 июля на Пушкинской площади.