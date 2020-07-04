Путин: Несмотря на поправку к Конституции в РФ не практикуется преследование за нетрадиционную сексуальную ориентацию

Несмотря на поправку к Конституции о традиционных семейных ценностях в России не практикуется преследование людей за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом заявил президент Владимир Путин. Путин напомнил, что в некоторых странах за нетрадиционную ориентацию до сих пор сажают в тюрьмы и даже казнят.
Самое обсуждаемое
Александр Авдеев, экс-министр культуры: Дело «7 Студии» — это не только нечистоплотность бухгалтерии Пожалуй впервые в новой России трехлетнему судебному преследованию подвергается наш товарищ, ставший гордостью мировой культуры, за честность которого поручились сотни деятелей российского искусства…
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...
О задержании журналистов в аэропорту Норильска При предъявлении данных материалов, образцов никаких документов либо каких-то подтверждающих материалов у данных пассажиров не было, поэтому у специалистов по досмотру, соответственно, возникло подозрение о классификации данных веществ как опасных…
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…