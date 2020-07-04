Путин: Несмотря на поправку к Конституции в РФ не практикуется преследование за нетрадиционную сексуальную ориентацию

Несмотря на поправку к Конституции о традиционных семейных ценностях в России не практикуется преследование людей за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом заявил президент Владимир Путин. Путин напомнил, что в некоторых странах за нетрадиционную ориентацию до сих пор сажают в тюрьмы и даже казнят.