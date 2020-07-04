Президент Белоруссии предложил Сбербанку участвовать в финансировании крупных проектов в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании крупных проектов в стране. Об этом он заявил на встрече с главой банка Германом Грефом, передает агентство БелТА. По его словам, на республику обрушились сразу пять пандемий. Началось все с углеводородной, после которой пришла пандемия в области здравоохранения, а затем уже наложились политическая, экономическая и информационная. При этом Лукашенко напомнил про «банковский вопрос», а также отметил, что есть российские банки, которые честно и порядочно работают в Белоруссии.

Напомню, 11 июня в Белоруссии прошли обыски в офисе дочки «Газпрома» Белгазпромбанке. Были задержаны 15 человек. Через неделю задержали и бывшего председателя правления кредитной организации Виктора Бабарико, которого называют основным соперником Лукашенко на предстоящих в августе президентских выборах.