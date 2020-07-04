Прощание с Виктором Проскуриным состоится сегодня в Театральном институте имени Щукина

Известный артист умер на 69-м году жизни от хронической болезни легких.

Виктор Проскурин –актер театра, кино и дубляжа. В 1973 году он окончил театральное училище имени Щукина, и получил предложение от режиссера Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола. Где сыграл немало ярких ролей. Успешно работал Проскурин и в кинематографе.



Широкую известность он получил после выхода на экраны фильма «Большая перемена», где сыграл роль роли Гены Ляпишева. Среди известных ролей Виктора Проскурина также – Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса», капитан погранвойск Блинов из ленты «Выйти замуж за капитана». В 1982 году Проскурин получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

Похоронят Виктора Проскурина на Троекуровском кладбище Москвы.