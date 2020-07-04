«Левый фронт» намерен сегодня принести заявления о непризнании итогов голосования в Администрацию президента

Представители «Левого фронта» намерены сегодня принести заявления о непризнании итогов голосования в Администрацию президента. Об этом «Эху Москвы» сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По словам Удальцова, представители Левого фронта также намерены потребовать прекращения политических репрессий.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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