«Левый фронт» намерен сегодня принести заявления о непризнании итогов голосования в Администрацию президента

Представители «Левого фронта» намерены сегодня принести заявления о непризнании итогов голосования в Администрацию президента. Об этом «Эху Москвы» сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По словам Удальцова, представители Левого фронта также намерены потребовать прекращения политических репрессий.