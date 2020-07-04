Массовым задержанием закончились накануне одиночные пикеты у здания ФСБ в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

Массовым задержанием закончились накануне одиночные пикеты у здания ФСБ на Лубянке в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Полицейские даже не давали развернуть плакат, а сразу забирали. Сотрудники ссылались на то, что мероприятие не согласовано. Об этом «Эху Москвы» рассказал задержанный сопредседатель профсоюза журналистов Игорь Ясин. Полицейские предложили задержанным, у которых есть удостоверение журналиста, предъявить документ и выйти из автозака, добавил Игорь Ясин.

Всего в отделении оказались 17 человек, в том числе спецкор «Новой газеты» Илья Азар и другие журналисты. Их несколько часов продержали в автозаке и затем не пускали к ним адвокатов, пока не вмешались члены ОНК, передает портал ОВД-Инфо. Отпустили всех только глубокой ночью после составления протоколов о нарушении правил проведения акции или обязав явиться для их составления.

Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма за мнение о теракте в архангельском управлении ФСБ, высказанное в эфире «Эха Москвы в Пскове». Накануне прокуратура запросила для нее шесть лет лишения свободы.

Сама Прокопьева удивлена таким требованием прокурора. Об этом она сказала «Эху Москвы». По словам Прокопьевой, сейчас ей остается только ждать решения суда, а затем обжаловать его.