Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. На похороны приехал глава Чечни Рамзан Кадыров, а также спортсмены из Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу села. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля на 58-м году жизни. Его госпитализировали в Дагестане в апреле, а затем перевели в больницу в Москве. В июне его сын российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отец переболел коронавирусом, в результате чего возникли осложнения. Абдулманап Нурмагомедов за карьеру тренировал 18 чемпионов мира по боевому самбо. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов России.