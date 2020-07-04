Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. На похороны приехал глава Чечни Рамзан Кадыров, а также спортсмены из Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу села. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля на 58-м году жизни. Его госпитализировали в Дагестане в апреле, а затем перевели в больницу в Москве. В июне его сын российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отец переболел коронавирусом, в результате чего возникли осложнения. Абдулманап Нурмагомедов за карьеру тренировал 18 чемпионов мира по боевому самбо. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов России.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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