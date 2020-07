The New York Times пишет об отсутствии прямых доказательств у американской разведки о связи Москвы с талибами

Источники рассказали, что ЦРУ и Национальный контртеррористический центр оценили эту информацию как «средней надежности». Указывается на отсутствие уверенности в достоверности таких данных. Об этом, по данным издания, было доложено администрации президента Дональда Трампа. Агентство нацбезопасности США также сообщило, что не располагает информацией, подтверждающей «сговор» России с талибами.

В конце июня The New York Times и The Wasington Post со ссылкой на анонимные источники писали, что российская разведка предлагала деньги боевикам, связанным с запрещенным в России движением «Талибан», за убийство американских военнослужащих в Афганистане. В Кремле и Белом доме эту информацию отрицают. При этом представители Демократической партии США потребовали немедленного ввести санкций против России за этот «сговор».