Замглавы министерства образования и науки задержали по делу о хищении на 40 миллионов рублей

Оно связано с госконтрактом по разработке системы обработки данных.

По делу о мошенничестве были задержаны двое чиновников – замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич и начальник управления Россотрудничества Михаил Попов. Претензии правоохранительных органов связаны с госконтрактом, заключенным в 2016 году, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Попов тогда был главой департамента Минобрнауки, а Лукашевич возглавляла коммерческую организацию. По версии следствия, Попов выделил Лукашевич 40 миллионов рублей на разработку автоматической системы обработки научных данных. В итоге деньги были потрачены, но систему так и не создали. При этом Попов подписал документы о том, что заказ был выполнен.

Накануне срок задержания обоих подозреваемых продлили на 72 часа. Тверской суд столицы рассмотрит ходатайство следствия об их аресте в понедельник.

В Минобрнауки ранее заявили, что ведомство сотрудничает со следствием по делу Лукашевич.