Всех задержанных на одиночных пикетах у здания ФСБ на Лубянке отпустили из полиции

Последним вышел из ОВД «Замоскворечье» уже глубокой ночью Константин Фомин, сообщает телеграм-канал «Протестный МГУ». На задержанных составили протоколы, либо обязали явиться для их составления. Им вменяют нарушение правил участия в акции, а некоторым повторное нарушение, сообщает портал ОВД-Инфо. Всего были задержаны 17 человек, в том числе журналисты. Они пришли поддержать свою псковскую коллегу Светлану Прокопьеву, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Дело было возбуждено в феврале прошлого года из-за авторской программы на «Эхе Москвы в Пскове», где журналистка высказала мнение, что теракт в архангельском управлении ФСБ мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима. Накануне прокуратура запросила для нее шесть лет лишения свободы.

Прокопьева может не получить реального срока, но приговор в любом случае обещает быть несправедливым. Такое мнение в эфире «Эха» высказал профессор Высшей школы экономики, бывший глава СПЧ Михаил Федотов.

В Уголовном кодексе четко прописано, что для обвинения по этой статье необходимо признание правильными идеологий и практик терроризма, а в материалах Прокопьевой такого признания нет, добавил Михаил Федотов.