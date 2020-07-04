Поправки в российскую конституцию сегодня вступят в силу

По данным ЦИК, изменения в основном законе страны поддержали почти 80 процентов избирателей.

Точку в переписывания конституции Владимир Путин поставил в пятницу, вскоре после обнародования Центризбиркомом результатов всероссийского голосования. За неделю в той или иной форме высказать свое отношение к поправкам решили 65 процентов избирателей. Новую редакцию, предоставляющую среди прочего действующему президенту право переизбраться в 2024 году на новый срок, поддержали 78 процентов голосовавших. Оппоненты власти и ряд экспертов обратили внимание на ряд нарушений во время процедуры, аномальные результаты по отдельным участкам, что, впрочем, не заставило ЦИК сомневаться в результатах. В Кремле голосование назвали триумфальным референдумом о доверии президенту, хотя в государственных СМИ и во время агитационной кампании про обнуление президентских сроков практически не говорили.

Как следует из указа Путина, Федеральная служба охраны должна официально опубликовать новый текст конституции с поправками на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин накануне попросил рабочую группу, которая готовила поправки, продолжить работы для изменения законодательной базы в соответствии с обновленной конституцией.