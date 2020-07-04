Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос. Ему предложат провести за бортом МКС около 100 минут, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли, сообщили РИА Новости в российском представительстве компании Space Adventures.

Ранее Ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила о подписании контракта с этой компанией на полет двух туристов на «Союзе» на Международную космическую станцию в 2023 году.