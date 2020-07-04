В США вновь выявлено рекордное за сутки число заразившихся коронавирусом – почти 57,5 тысяч. Об этом пишет газета «Вашингтон пост». До этого наибольший суточный показатель был зафиксирован 2 июля — 55220. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз. При этом рекордных показателей рост числа заболевших достигал за последнюю неделю в 16 штатах. В этой связи почти в 40 штатах сегодняшнее празднование Дня независимости частично отменено или скорректировано.