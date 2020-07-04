В США вновь выявлено рекордное за сутки число заразившихся коронавирусом – почти 57,5 тысяч. Об этом пишет газета «Вашингтон пост». До этого наибольший суточный показатель был зафиксирован 2 июля — 55220. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз. При этом рекордных показателей рост числа заболевших достигал за последнюю неделю в 16 штатах. В этой связи почти в 40 штатах сегодняшнее празднование Дня независимости частично отменено или скорректировано.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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