Художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова госпитализировали в отделение кардиологии

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, его доставили в больницу после жалоб на самочувствие, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем. Telegram-канал Mash передает, что артиста госпитализировали с нестабильной стенакардией. По информации канала, накануне вечером он отказался от госпитализации после оказания первой помощи, однако потом его самочувствие ухудшилось.

О госпитализации Хазанова также сообщает Telegram-канал «112».