В Москве простятся с известным артистом театра и кино Виктором Проскуриным

Он скончался 30 июня на 69-м году жизни. Церемония пройдет в Театральном институте имени Щукина с 10 до 12 часов.

В нашем эфире Виктор Проскурин ранее говорил, что старается всегда критично подходить к своим работам:

-Вы знаете, я довольно объективно, насколько это возможно, отношусь, наверное, сам к себе. Мне не все работы, если говорить сам с собою, нравились киношные, театральные, если посмотреть. Из киноработ, если говорить о киноработах, я бы, наверное, из 100 с лишним, там, 150, выбрал бы может быть 9, не больше. Что касается театра, вы знаете, так сложились звезды и обстоятельства моей жизни, и тут я не побоюсь, еще он не уставший ангел мой хранитель, который каким-то образом, кто-то меня направлял, помогал, наверное. Хочу надеяться. Все складывалось именно так, как нужно было сложиться. Я был нужен.

Проскурин известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Пиковая дама», а также «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.