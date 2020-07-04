В Российской Премьер Лиге сегодня стартует 26-й тур

Сегодня в Чемпионате запланировано пять матчей. В Москве Динамо будет принимать тульский Арсенал. Который после возобновления Чемпионата не смог пока набрать ни одного очка. Спартак сыграет дома против Тамбова и постарается взять реванш за поражение в первом круге.

В Самаре сойдутся Крылья Советов и Ростов. Волжане – на дне турнирной таблицы и наверняка будут биться за столь необходимые очки. Идущий вторым в таблице Локомотив сыграет дома против Сочи. А ЦСКА отправится в гости к Ахмату.

Центральный же матч тура пройдет в воскресенье. Когда в Санкт-Петербурге Зенит встретится с Краснодаром. Хозяева в случае победы еще на шаг приблизятся к очередному титулу. Высока мотивация и у быков, которые продолжают борьбу за прямую путевку в Лигу Чемпионов.

А вот игра между Рубином и Оренбургом, намеченная на воскресенье в Казани, не состоится. Игроки Оренбурга продолжают отбывать карантин по коронавирусу.