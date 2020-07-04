Великобританию сегодня ждёт новое ослабление ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса

Власти королевства анонсировали самое масштабное смягчение карантинных мер.

Развлечений у британцев с этого дня будет намного больше. Открываются спортивные залы и игровые площадки, музеи, кинотеатры, библиотеки и галереи. Опять заработают рестораны и пабы. Клиентов встретят парикмахерские. Кроме того для молитвы и служб снова откроют места богослужений. Разрешат проводить свадьбы, правда, число гостей ограничено до 30-ти человек. При этом везде требование соблюдать социальную дистанцию остаётся в силе. Предусмотрено расстояние в два метра между людьми в общественных местах. Там где это невозможно сделать британцам советуют держаться в метре друг от друга. В этих условиях необходимо носить маски в общественном транспорте, а также ограничить время общения с людьми и пребывание на свежем воздухе. По словам премьера Бориса Джонсона, это самое масштабное снятие карантинных мер. Отмечу, что работу пока не разрешили возобновить крытым спортзалам, бассейнам, спа-центрам и боулингу.

Ограничения из-за коронавируса власти Британии ввели 23 марта. Отменять их начали с середины мая.