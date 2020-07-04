Поправки к Конституции России вступили в силу

Такой указ накануне подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля. Измененный текст Основного закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, а также в «Российской газете».

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня до 1 июля. Эксперты обращали внимание на многочисленные нарушения. Однако, по данным Центризбиркома, поправки поддержали почти 78% проголосовавших, против выступили 21%.

Россияне сыграли решающую роль в судьбе поправок, голосование и сами изменения в Конституции объединили население страны. Об этом сказал президент Владимир Путин.

Путин также поблагодарил членов рабочей группы за слаженную работу над поправками.