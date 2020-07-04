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Эксклюзив Эха 06:01, 04 июля 2020

Из ОВД «Замоскворечье» отпустили всех задержанных на одиночных пикетах у здания ФСБ на Лубянке

Последним вышел глубокой ночью Константин Фомин, сообщает телеграм-канал «Протестный МГУ». Всех отпустили под обязательства о явке для составления протоколов по статье о нарушении правил участия в акции, сообщает портал ОВД-Инфо. Некоторым, в том числе журналисту Илье Азару, вменяют повторное нарушение.

Всего было задержано 17 человек. При этом полицейские не объясняли причину задержаний, действия силовиков выглядели незаконными. Об этом «Эху» рассказал корреспондент газеты «Собеседник» Сергей Ежов.

Среди задержанных много журналистов, но никто из них не находился на Лубянке по редакционному заданию.

Одиночные пикеты проводились в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Накануне прокуратура запросила для нее шесть лет лишения свободы.



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