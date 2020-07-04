Движение на юго-западе Москвы будет ограничено с 4 по 7 июля из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

Об этом сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения. Все ограничения опубликованы на едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс.Карты и другие навигационные системы. Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщила о временной приостановке работы станций «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка». Это связано с вводом оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена. На время закрытия станций для пассажиров запустят компенсационные маршруты наземного транспорта.