Роспотребнадзор до конца года запретил вывозить детей в летние и оздоровительные лагеря за пределы своего региона

Об этом говорится в правилах ведомства, опубликованных на портале правовой информации. Исключение сделано только для проживающих в Арктической зоне. Помимо этого, дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения.

С начала пандемии в России зафиксировано более 667 тысяч случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, умерли 9 859 человек.